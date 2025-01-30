Вячеслав Фетисов: «Благодарен Путину за то, что он увидел во мне руководителя и изменил мою судьбу. Уже 23 года в политике, мне многое удалось сделать»

Вячеслав Фетисов заявил, что Владимир Путин изменил его судьбу.

Фетисов с 2002 по 2004 год занимал должность председателя Государственного комитета РФ по физической культуре и спорту, с 2004 по 2008 год руководил Федеральным агентством по физической культуре и спорту.

«В политике уже 23 года. Если сравнивать спортивную и политическую карьеры, то везде нужно быть целеустремленным и работоспособным. Но политика – немного другая история.

Мне многое удалось сделать: и канал «Спорт» появился, и президентские стипендии, проведенные Олимпиада и Универсиада, закон приняли, по которому страна живет сегодня. Тренерская работа сильно помогла переключиться на роль руководителя: это подготовка, анализ, психология, взаимодействие с партнерами.

Благодарен Владимиру Владимировичу Путину за то, что он в свое время увидел во мне руководителя и, по сути, изменил мою судьбу.

Я бы и сейчас играл в хоккей, если бы физиология позволяла. Но есть лимит для спорта высших достижений. Политика – совершенно иная ответственность с другими правилами игры. Я счастлив, что мне удалось добиться больших высот как в спорте, так и в роли руководителя.

Стараюсь делать свое дело хорошо. Карьера насыщенная, но что-то мне подсказывает, будет еще что-то впереди», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .