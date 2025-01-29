Фетисов об Овечкине: «Самый медийный человек в стране, о нем мы говорим каждый день. У него небывалые спортивные достижения»
Вячеслав Фетисов объяснил причины медийной популярности Александра Овечкина.
Ранее «Спорт-Экспресс» и «Медиалогия» провели исследование, согласно которому капитан «Вашингтона» стал самым медийным лицом российского спорта в 2024 году.
«Об Овечкине мы говорим каждый день, что-то комментируем. Безусловно, у него серьезные спортивные достижения, небывалые до сих пор, недостижимые какое-то время назад.
Поэтому Овечкин и самый медийный человек в стране», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
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