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Фетисов об Овечкине: «Самый медийный человек в стране, о нем мы говорим каждый день. У него небывалые спортивные достижения»

Вячеслав Фетисов объяснил причины медийной популярности Александра Овечкина.

Ранее «Спорт-Экспресс» и «Медиалогия» провели исследование, согласно которому капитан «Вашингтона» стал самым медийным лицом российского спорта в 2024 году.

«Об Овечкине мы говорим каждый день, что-то комментируем. Безусловно, у него серьезные спортивные достижения, небывалые до сих пор, недостижимые какое-то время назад.

Поэтому Овечкин и самый медийный человек в стране», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
logoНХЛ
logoВячеслав Фетисов
ТАСС
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