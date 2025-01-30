Земченок о 6-м месте СКА на Западе: «Давит не положение в таблице, а то, что нет четкой игры все 60 минут. Нам надо хорошо подготовиться к плей-офф»
На данный момент клуб занимает 6-е место в таблице Запада.
– Серьезная плотность в таблице Западной конференции. Можно ли сказать, что сейчас СКА больше играет на результат?
– Нам сейчас надо хорошо подготовиться к плей-офф. Нет такого, чтобы где-то отходить от своей игры. Подкрутить детали, чтобы они уже работали в плей-офф.
У нас впереди выездная серия с прямыми конкурентами. Надо побеждать, и мы поднимемся в таблице.
– Ожидали, что СКА за два месяца до плей-офф будет идти на шестом месте?
– Конечно, не думали о таком. Так случилось. Определенные моменты по ходу сезона были. Сейчас все налаживается. Нам главное не сбавлять, не расслабляться. Продолжать делать правильные вещи. Победы будут.
– Шестое место как-то давит на команду?
– Именно положение в таблице не давит. Давит то, что нет четкой игры все 60 минут. Вот это больше влияет, – сказал защитник СКА Артем Земченок.
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