Юрзинов о Демидове: «Тренер должен быть учителем и психологом. Отмечаю внутреннюю работу СКА. Не у всех в КХЛ есть такая вертикаль и такие возможности, к сожалению»

Владимир Юрзинов высказался относительно игры Ивана Демидова.

Нападающий СКА набрал 40 (19+21) очков при полезности «плюс 22» в 48 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в этом сезоне. Среднее игровое время – 12:40.

– В чем резервы Демидова?

– Нужно учесть, что 18-20 лет – самый трудный возраст, а переход из молодежной команды в профессиональную – самый сложный.

На моей памяти на рубеже двадцати лет мы не только находили, но и теряли десятки молодых талантов. Тут тренер должен быть и тренером, и учителем, и психологом, и, образно говоря, родителем.

Поэтому в случае с прогрессом Демидова и отмечаю внутреннюю работу СКА. Понятно, что, к сожалению, не у всех в КХЛ есть такая вертикаль и такие возможности, как у Санкт-Петербурга.

Тем не менее мечтаю, чтобы каждый клуб КХЛ нашел своего Демидова.

В этом случае золотые времена нашего хоккея обязательно вернутся, – сказал бывший главный тренер сборной СССР и консультант СКА Владимир Юрзинов.