«Сиэтл» выставил Грубауэра на драфт отказов. У немца худший коэффициент надежности среди вратарей, сыгравших 15+ матчей в этом сезоне

Филипп Грубауэр может покинуть «Сиэтл» в ближайшее время.

«Кракен» выставил 33-летнего вратаря на драфт отказов, чтобы отправить его в «Коачеллу » из АХЛ .

В текущем сезоне НХЛ немецкий голкипер провел 21 матч и пропустил 74 гола. Коэффициент его надежности составил 3,83, а доля отраженных бросков – 86,6%. Это худшие показатели среди 54 вратарей, сыгравших хотя бы 15 матчей в этом розыгрыше чемпионата.

Контракт Грубауэра с кэпхитом 5,9 млн долларов истекает в конце сезона.