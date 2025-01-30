«Сиэтл» выставил Грубауэра на драфт отказов. У немца худший коэффициент надежности среди вратарей, сыгравших 15+ матчей в этом сезоне
Филипп Грубауэр может покинуть «Сиэтл» в ближайшее время.
«Кракен» выставил 33-летнего вратаря на драфт отказов, чтобы отправить его в «Коачеллу» из АХЛ.
В текущем сезоне НХЛ немецкий голкипер провел 21 матч и пропустил 74 гола. Коэффициент его надежности составил 3,83, а доля отраженных бросков – 86,6%. Это худшие показатели среди 54 вратарей, сыгравших хотя бы 15 матчей в этом розыгрыше чемпионата.
Контракт Грубауэра с кэпхитом 5,9 млн долларов истекает в конце сезона.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт НХЛ
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