Форварда «Сиэтла» Спронга не забрали с драфта отказов. Он набрал 2 очка в 10 матчах сезона НХЛ
Дэниэл Спронг отправлен в АХЛ после прохождения драфта отказов.
Ни один из клубов НХЛ не забрал 27-летнего нападающего. Он продолжит сезон в «Коачелле» в АХЛ.
В этом сезоне Дэниэл Спронг набрал 2 (1+1) очка в 10 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 12:22.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: TSN
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