Форварда «Сиэтла» Спронга не забрали с драфта отказов. Он набрал 2 очка в 10 матчах сезона НХЛ

Дэниэл Спронг отправлен в АХЛ после прохождения драфта отказов.

Ни один из клубов НХЛ не забрал 27-летнего нападающего. Он продолжит сезон в «Коачелле » в АХЛ .

В этом сезоне Дэниэл Спронг набрал 2 (1+1) очка в 10 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 12:22.