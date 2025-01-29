Плющев о дисквалификации Шалунова: «Болельщики «Локомотива» его защищают, лепят какие-то отмазки. Надо отвечать за свои поступки»

Владимир Плющев высказался о дисквалификации Максима Шалунова на 2 игры.

Форвард «Локомотива» в матче Фонбет чемпионата КХЛ с «Динамо» (2:1) нанес травму Артему Ильенко , надавив клюшкой на колено сопернику. Нападающий «Динамо» пропустит минимум месяц из-за травмы.

21 января Шалунов травмировал Александра Никишина, совершив силовой прием против защитника СКА.

«Лига справедливо поступила и приняла абсолютно правильное решение дисквалифицировать Максима Шалунова в соответствии с регламентом проведения соревнований и правилами хоккея. Колющий удар – не шутка.

Это может привести к серьезным последствиям. Шалунов – хороший игрок, снайпер, но играть надо аккуратнее. Хоккеисты других команд все-таки твои коллеги, вы с ними один хлеб едите.

Вижу, что везде лепят какие-то отмазки для него. Там руки выставил, там на клюшку оперся, он не специально. Еще бы он это сделал специально! Еще раз повторю – играть надо аккуратнее, не ломать соперника.

А то болельщики «Локомотива » его защищают, агент Шуми Бабаев защищает. Так все будут защищать, и игрок снова почувствует безнаказанность. А надо отвечать за свои поступки», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.