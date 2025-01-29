Ильенко выбыл на 3-4 недели. Форвард «Динамо» травмировался, когда Шалунов надавил ему клюшкой на колено
Артем Ильенко выбыл на 3-4 недели из-за травмы колена.
Форвард «Динамо» получил повреждение в матче Фонбет чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (1:2). В одном из эпизодов в ходе вбрасывания Максим Шалунов клюшкой надавил ему на колено.
За это игрок ярославской команды был дисквалифицирован на две игры.
«Нападающий прошел все необходимые обследования и был занесен в список травмированных. Восстановление должно занять 3-4 недели.
Желаем скорейшего возвращения в строй!» – сказано в сообщении пресс-службы «Динамо».
Агент Шалунова о дисквалификации на 2 игры: «Абсолютно не согласен. В медиа устроили давление, а в СДК решили прогнуться. Решение ничем не обосновано, злого умысла не было»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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