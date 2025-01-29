Агент Шалунова о дисквалификации на 2 игры: «Абсолютно не согласен. В медиа устроили давление, а в СДК решили прогнуться. Решение ничем не обосновано, злого умысла не было»

Агент Максима Шалунова высказался о дисквалификации форварда на 2 игры.

Форвард «Локомотива» в матче Фонбет чемпионата КХЛ с «Динамо» (2:1) нанес травму Артему Ильенко , надавив клюшкой на колено сопернику. Нападающий «Динамо» пропустит минимум месяц из-за травмы.

21 января Шалунов травмировал Александра Никишина, совершив силовой прием против защитника СКА.

– Максим Шалунов по решению КХЛ пропустит два ближайших матча. Ваш комментарий.

– Абсолютно не согласен с вердиктом, выданным по совокупности двух нарушений. Не пойму, где и что они нашли. Там нет даже одноматчевой дисквалификации. Максим что, колено в колено сыграл? Игровой момент, никакого злого умысла не было.

Нужно было связаться с самим Шалуновым , спросить мнение у другой стороны. В итоге в медиапространстве было устроено давление, а в СДК (спортивно-дисциплинарном комитете – Спортс’‘) решили прогнуться.

– Значит, два матча выписаны не по делу?

– Полностью неправильное решение. Оно ничем не обосновано. Я за то, чтобы в хоккее была чистота и отсутствовала грязь. Неважно, против звезд или простых рабочих ребят. Никакой грязи нам не нужно. Но кто-то умышленно наносит травмы, а есть моменты случайности.

– На ваш взгляд, злого умысла в действиях Максима не было?

– Однозначно не было никакого умысла, – сказал агент игрока Шуми Бабаев .

Форвард «Локомотива» Шалунов дисквалифицирован на 2 матча