Агент Шалунова о дисквалификации на 2 игры: «Абсолютно не согласен. В медиа устроили давление, а в СДК решили прогнуться. Решение ничем не обосновано, злого умысла не было»
Форвард «Локомотива» в матче Фонбет чемпионата КХЛ с «Динамо» (2:1) нанес травму Артему Ильенко, надавив клюшкой на колено сопернику. Нападающий «Динамо» пропустит минимум месяц из-за травмы.
21 января Шалунов травмировал Александра Никишина, совершив силовой прием против защитника СКА.
– Максим Шалунов по решению КХЛ пропустит два ближайших матча. Ваш комментарий.
– Абсолютно не согласен с вердиктом, выданным по совокупности двух нарушений. Не пойму, где и что они нашли. Там нет даже одноматчевой дисквалификации. Максим что, колено в колено сыграл? Игровой момент, никакого злого умысла не было.
Нужно было связаться с самим Шалуновым, спросить мнение у другой стороны. В итоге в медиапространстве было устроено давление, а в СДК (спортивно-дисциплинарном комитете – Спортс’‘) решили прогнуться.
– Значит, два матча выписаны не по делу?
– Полностью неправильное решение. Оно ничем не обосновано. Я за то, чтобы в хоккее была чистота и отсутствовала грязь. Неважно, против звезд или простых рабочих ребят. Никакой грязи нам не нужно. Но кто-то умышленно наносит травмы, а есть моменты случайности.
– На ваш взгляд, злого умысла в действиях Максима не было?
– Однозначно не было никакого умысла, – сказал агент игрока Шуми Бабаев.
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