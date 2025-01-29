  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гендиректор «Салавата» о трансферах: «Деанджело интересовались, он выбрал Петербург, где все мечтают играть. Всегда хотим ярких иностранцев»
7

Гендиректор «Салавата» о трансферах: «Деанджело интересовались, он выбрал Петербург, где все мечтают играть. Всегда хотим ярких иностранцев»

Гендиректор «Салавата Юлаева» рассказал о планах приобретения Энтони Деанджело.

«Вариант с Бэрри был. Мы уже говорили со стороной игрока и приходили к такому компромиссному варианту по сумме контракта. Нам, правда, все говорили, что это невозможно, не может быть. Но переговоры были.

Мы понимали, что этот вариант имеет риск, но, слава Богу, они быстро приняли решение. Представители говорят, что предложение возникло из НХЛ неожиданно, они его приняли.

Может быть, сейчас бы он принял другое решение, потому что у нас хорошие иностранцы я думаю. Волосы мы на себе не рвали, просто пошли искать другого человека.

Мы всегда хотим иностранца, без которого команда бы не справилась, грубо говоря. Чтобы был яркой личностью, ярким игроком. Хочется вложиться, так вложиться.

Деанджело тоже интересовались. Он сделал выбор в сторону Санкт-Петербурга, где все мечтают играть, поэтому мы не оспаривали его желание.

Душака из «Северстали» рассматривали, но не было такого, чтобы переходили к переговорным процессам», – сказал генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в интервью каналу «Хайруллин Live».

Деанджело набрал 1-е очко в НХЛ после возвращения. У защитника «Айлендерс» передача, 2 хита, 2 блока и полезность «плюс 2» за 22:11 на льду против «Колорадо»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Бизнес Online»
logoКХЛ
logoСКА
возможные переходы
logoНХЛ
logoДжозеф Душак
logoСеверсталь
logoРинат Баширов
logoТайсон Бэрри
logoЭнтони Деанджело
logoСалават Юлаев
logoАйлендерс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Деанджело вернулся в НХЛ: 2 броска, 2 блока и 2 потери за 25:07 против «Каролины». У него 2-й айс-тайм среди игроков «Айлендерс»
726 января, 10:14
Терещенко о Деанджело в «Айлендерс»: «Проблемный ли он – не знаем. Ротенберг работал с Тони, но с ним расстались – не выполнял выполнял тренерские установки, получается»
425 января, 21:47
Деанджело не забрали с драфта отказов НХЛ. Защитник будет выступать за «Айлендерс» (Эллиотт Фридман)
1125 января, 19:58
Рекомендуем
Главные новости
Третьяк о Мичкове: «Со слов моего внука – очень талантливый парень. Важно, в каком звене ты играешь, на сколько тебя выпускают. Это зависит от тренера»
321 минуту назад
«Авангард» поместил Буше в список травмированных. Форварду попали шайбой в голову в игре с «Салаватом»
244 минуты назад
Кожевников о фаворитах Кубка Гагарина: «Локомотив», «Металлург» и «Спартак». Не думаю, что «Ак Барс» будет серьезно бороться – могут пошуметь в плей-офф, но не более»
14сегодня, 09:17
Ротенберг о Коротком: «Один из лучших центров СКА уезжает на Матч звезд МХЛ. Мы пытались его оставить, но лига приказала. Партия сказала: «Надо», – комсомол ответил: «Есть»
19сегодня, 09:03
Никишин, Шипачев, Яковлев и Широков – капитаны на Матче звезд КХЛ. Событие пройдет 8 и 9 февраля в Новосибирске
8сегодня, 08:45
Флери, Василевский и Сорокин с шатаутами – звезды дня в НХЛ
8сегодня, 08:29
Форсберг, Йоси, Кария и Ринне – в 1-й сборной «Нэшвилла» за 25 лет. Сарос, Экхольм и Джохансен – во 2-й
9сегодня, 08:15
КХЛ. «Авангард» примет «Барыс», «Ак Барс» в гостях у «Лады», «Куньлунь» против «Сочи»
7сегодня, 08:00
Плющев о календаре КХЛ: «В Москве – одновременно три матча с вывеской. При этом в пятницу в столице в самый кассовый день – нуль игр. Чудное расписание – против болельщика»
16сегодня, 07:45
Торторелла о том, что посадил Мичкова на лавку в ходе матча: «Мы и так опережаем процесс. Я забочусь о нем. Хотим все сделать правильно, этот парень – особенный»
39сегодня, 07:35
Ко всем новостям
Последние новости
Вице-президент КХЛ о том, где пройдет следующий Матч звезд: «В Омске еще не проводили, запускается стадион в Екатеринбурге. Список будет из городов с новыми аренами»
2 минуты назад
Назаров об Овечкине: «Саша продолжает ставить на уши всю НХЛ – провел отличный матч. Накануне Собянин и Навка открыли спортивный кластер в Москве, куда войдет его академия»
332 минуты назад
Шайфли повторил рекорд Ковальчука по голам за «Виннипег» и «Атланту» – 328 шайб. Канадцу понадобилось на 256 матчей больше – 594 против 850
4сегодня, 09:31
Мэттьюс стал капитаном сборной США на Турнире четырех наций, Хедман – сборной Швеции
1сегодня, 07:55
Ларионов о поражении от «Динамо»: «Может и есть какие-то причины, но не хочу, чтобы это было оправданием. Не все получалось у «Торпедо»
7сегодня, 07:11
Михеев забил 9-й гол в сезоне, прервав серию из 9 матчей без голов. Форвард «Чикаго» набрал 15 очков в 49 играх сезона
сегодня, 06:51Видео
Тренин сделал две передачи при «плюс 2» против «Монреаля». Форвард «Миннесоты» набрал 10 очков в 46 матчах сезона
сегодня, 06:30
Наместников против «Бостона», гол, передача, три броска, «плюс 1» и 15:58 на льду. Форвард «Виннипега» набрал 25 очков в 49 матчах сезона
1сегодня, 05:40
Цыплаков против «Филадельфии»: голевая передача и драка с Лоутоном за 11:05 на льду
4сегодня, 05:30Видео
Кудашов после 4:2 с «Торпедо»: «Спасибо болельщикам «Динамо», классно поддерживают. Хоккей жесткая игра, травмы получают всегда, Ильенко тоже жесткий парень»
3вчера, 21:57
Рекомендуем