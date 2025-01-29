Гендиректор «Салавата» о трансферах: «Деанджело интересовались, он выбрал Петербург, где все мечтают играть. Всегда хотим ярких иностранцев»

Гендиректор «Салавата Юлаева» рассказал о планах приобретения Энтони Деанджело.

«Вариант с Бэрри был. Мы уже говорили со стороной игрока и приходили к такому компромиссному варианту по сумме контракта. Нам, правда, все говорили, что это невозможно, не может быть. Но переговоры были.

Мы понимали, что этот вариант имеет риск, но, слава Богу, они быстро приняли решение. Представители говорят, что предложение возникло из НХЛ неожиданно, они его приняли.

Может быть, сейчас бы он принял другое решение, потому что у нас хорошие иностранцы я думаю. Волосы мы на себе не рвали, просто пошли искать другого человека.

Мы всегда хотим иностранца, без которого команда бы не справилась, грубо говоря. Чтобы был яркой личностью, ярким игроком. Хочется вложиться, так вложиться.

Деанджело тоже интересовались. Он сделал выбор в сторону Санкт-Петербурга, где все мечтают играть, поэтому мы не оспаривали его желание.

Душака из «Северстали » рассматривали, но не было такого, чтобы переходили к переговорным процессам», – сказал генеральный менеджер «Салавата Юлаева » Ринат Баширов в интервью каналу «Хайруллин Live».

Деанджело набрал 1-е очко в НХЛ после возвращения. У защитника «Айлендерс» передача, 2 хита, 2 блока и полезность «плюс 2» за 22:11 на льду против «Колорадо»