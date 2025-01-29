Михайлов о Демидове: «Должен доказать свой уровень в России, пока Иван просто подает надежды. Нужно показать, что он готов ехать в НХЛ»
– У Демидова есть хорошие задатки. Иван – целеустремленный парень, он неплохо играет. Не просто так про него все говорят. Демидов – молодец, что столько забивает.
– Можно сказать, что Демидов сейчас является одной из главных звезд нашего чемпионата?
– Чтобы говорить об этом, надо доиграть сезон. Иван подает надежды, но пока рано рассуждать на эту тему.
– Если Демидову предложат переезжать в НХЛ, ему следует соглашаться?
– На мой взгляд, Демидов должен в России доказать свой уровень, а пока он просто подает надежды. Ему нужно показать, что он готов ехать.
Агенты из‑за рубежа, скауты рассматривают его как будущую звезду, а закрепиться ему нужно здесь, – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
Демидов сделал 1-й хет-трик в КХЛ. 19-летний форвард СКА набрал 19+21 в 48 матчах сезона
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