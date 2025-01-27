Задоров о Демидове: «Катание, мастерство, интеллект – его уровень настолько высок, что я удивлен 5-му номеру. Иван идеально впишется в «Монреаль», думаю»

Никита Задоров высоко оценил способности форварда СКА Ивана Демидова.

«Я не смотрел его матчи целиком – только основные моменты. Его уровень мастерства настолько высок, что я удивлен, что на драфте его выбрали под 5-м номером. За его катанием, ударами и хоккейным IQ действительно интересно наблюдать.

На месте «Чикаго» я бы взял его. На мой взгляд, за игрока с таким природным талантом и хоккейным IQ нужно хвататься, а остальное решится само собой. Его можно научить защищаться, и он продемонстрировал готовность улучшить этот аспект своей игры.

Иван очень дружелюбен к СМИ, он хороший парень. Думаю, он идеально впишется в «Монреаль », это хорошее место для него. Там он хорошо разовьется, и болельщики сразу полюбят его», – сказал защитник «Бостона » в интервью RG.