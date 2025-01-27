Задоров о Демидове: «Катание, мастерство, интеллект – его уровень настолько высок, что я удивлен 5-му номеру. Иван идеально впишется в «Монреаль», думаю»
Никита Задоров высоко оценил способности форварда СКА Ивана Демидова.
«Я не смотрел его матчи целиком – только основные моменты. Его уровень мастерства настолько высок, что я удивлен, что на драфте его выбрали под 5-м номером. За его катанием, ударами и хоккейным IQ действительно интересно наблюдать.
На месте «Чикаго» я бы взял его. На мой взгляд, за игрока с таким природным талантом и хоккейным IQ нужно хвататься, а остальное решится само собой. Его можно научить защищаться, и он продемонстрировал готовность улучшить этот аспект своей игры.
Иван очень дружелюбен к СМИ, он хороший парень. Думаю, он идеально впишется в «Монреаль», это хорошее место для него. Там он хорошо разовьется, и болельщики сразу полюбят его», – сказал защитник «Бостона» в интервью RG.
Опубликовала: Анна Сунцова
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