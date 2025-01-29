Владимир Плющев: «Демидов напоминает Харламова и Мальцева. Это одна из главных звезд КХЛ – если у него все нормально с головой, то будет большое будущее»
19-летний форвард СКА сделал хет-трик в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Витязя» (4:1). В активе Демидова стало 40 (19+21) баллов в 48 матчах сезона.
– Демидов – очень талантливый парень. Если у него все нормально с головой, а я думаю, что это так, то у него будет большое будущее.
Демидов умеет то, что не могут многие взрослые игроки. Можно сказать, что это одна из главных звезд КХЛ. Парень играет не по возрасту здраво, умно. Главное – он умеет играть без шайбы, это дано немногим.
– Демидов напоминает вам своей игрой кого‑то из наших великих хоккеистов?
– Да, Демидов напоминает Валеру Харламова и Александра Мальцева, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Ротенберг после 4:1 с «Витязем»: «Это победа Ленинграда. Демидов слушает, все требования выполняет. Молодой, дерзкий, уверенный»
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