Ткачев из «Трактора» о комфортной сумме для жизни: «100 тысяч рублей минимум, но надо учитывать, у кого семья и дети. Сложно судить – мы на полном обеспечении в клубе»

Форвард «Трактора» Владимир Ткачев рассказал, сколько денег ему нужно для жизни.

Ранее вратарь футбольного «Зенита» Евгений Латышонок заявил, что в месяц ему достаточно 30 тысяч рублей.

– Знаете, нам сложно судить. Мы же на полном обеспечении в клубе. У каждого свои хотелки. Тут же еще надо учитывать, у кого есть семья, дети. С семьей, наверное, 100 тысяч минимум надо.

– Какой самый дорогой подарок вы получили в новогодние праздники?

– К нам с женой в Челябинск маме удалось приехать. Самый большой подарок – время, проведенное вместе. Потому что все остальное можно купить, кроме времени.

Время с близкими – бесценно и важно», – сказал нападающий «Трактора » Владимир Ткачев .