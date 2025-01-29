Ткачев из «Трактора» о комфортной сумме для жизни: «100 тысяч рублей минимум, но надо учитывать, у кого семья и дети. Сложно судить – мы на полном обеспечении в клубе»
Форвард «Трактора» Владимир Ткачев рассказал, сколько денег ему нужно для жизни.
Ранее вратарь футбольного «Зенита» Евгений Латышонок заявил, что в месяц ему достаточно 30 тысяч рублей.
– Знаете, нам сложно судить. Мы же на полном обеспечении в клубе. У каждого свои хотелки. Тут же еще надо учитывать, у кого есть семья, дети. С семьей, наверное, 100 тысяч минимум надо.
– Какой самый дорогой подарок вы получили в новогодние праздники?
– К нам с женой в Челябинск маме удалось приехать. Самый большой подарок – время, проведенное вместе. Потому что все остальное можно купить, кроме времени.
Время с близкими – бесценно и важно», – сказал нападающий «Трактора» Владимир Ткачев.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
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