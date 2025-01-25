Гру о 3:2 с «Адмиралом»: «Понравилось, что «Трактор» не сдался, сохранил холодный ум, продолжил играть в свой хоккей. Вратарь соперника хорошо себя проявил»
Челябинский клуб одержал победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:2 Б.
– Сегодня мы сделали много хорошего, в том числе создали много моментов. Но, как и в матче с «Сибирью», вратарь соперника хорошо себя проявил, голкипер «Адмирала» показал прекрасную игру.
Мне понравилось, что мы не сдались, не перестали стараться, сохранили холодный ум и продолжили играть в наш хоккей, что в итоге вознаградилось. Хочу поздравить всех игроков с победой.
– Хотелось бы узнать, как вы мотивировали команду перед третьим периодом.
– Дело не в какой-то мотивации. Сезон длинный. Все в нашем коллективе понимают, когда все идет хорошо в матче, а когда есть пространство, чтобы прибавить. Так случилось и сегодня.
Нельзя не отметить, что ребята забили два очень важных гола: первый, в большинстве, позволил нам продолжать стараться нагонять соперника в счете, а гол Ткачева – результат двух минут упорной работы у ворот.
Здесь сами ребята осознавали и понимали, что нужно работать до конца. Хоккей идет три периода по 20 минут, а иногда и больше.
– Как решились выпустить Логана Дэя на буллиты?
– Я просто спросил его, хорош ли он на буллитах. Он сказал, что да, пошел и забил. Сказал, что будет стараться забить шайбу в «домик», что и сделал, молодец! Это очень важный гол! – сказал Бенуа Гру.
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