Гру о 3:2 с «Адмиралом»: «Понравилось, что «Трактор» не сдался, сохранил холодный ум, продолжил играть в свой хоккей. Вратарь соперника хорошо себя проявил»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвел итоги игры с «Адмиралом».

Челябинский клуб одержал победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:2 Б.

– Сегодня мы сделали много хорошего, в том числе создали много моментов. Но, как и в матче с «Сибирью», вратарь соперника хорошо себя проявил, голкипер «Адмирала » показал прекрасную игру.

Мне понравилось, что мы не сдались, не перестали стараться, сохранили холодный ум и продолжили играть в наш хоккей, что в итоге вознаградилось. Хочу поздравить всех игроков с победой.

– Хотелось бы узнать, как вы мотивировали команду перед третьим периодом.

– Дело не в какой-то мотивации. Сезон длинный. Все в нашем коллективе понимают, когда все идет хорошо в матче, а когда есть пространство, чтобы прибавить. Так случилось и сегодня.

Нельзя не отметить, что ребята забили два очень важных гола: первый, в большинстве, позволил нам продолжать стараться нагонять соперника в счете, а гол Ткачева – результат двух минут упорной работы у ворот.

Здесь сами ребята осознавали и понимали, что нужно работать до конца. Хоккей идет три периода по 20 минут, а иногда и больше.

– Как решились выпустить Логана Дэя на буллиты?

– Я просто спросил его, хорош ли он на буллитах. Он сказал, что да, пошел и забил. Сказал, что будет стараться забить шайбу в «домик», что и сделал, молодец! Это очень важный гол! – сказал Бенуа Гру .