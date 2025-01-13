Агент Ткачева: «Об обмене из «Трактора» даже разговоров не было. Это из той же серии, что слухи про Шабанова. Кому-то выгодно, чтобы в клубе не все было хорошо, видимо»

Агент Владимира Ткачева прокомментировал слухи об обмене форварда «Трактора».

«Даже разговоров об обмене из «Трактора » не было. Это из той же серии, что слухи про Максима Шабанова . Видно, что кому-то выгодно, чтобы в «Тракторе» не все было хорошо. Поэтому и пишут такие вещи.

Таким игроком, как Ткачев , ни одна команда не может быть недовольна. Он может играть в любом коллективе. Это универсальный хоккеист, бесконфликтный, командный, у которого можно учиться его отношению к делу.

Никаких вопросов в клубе никогда не возникало и не было такого, что им чем-то были недовольны», – сказал агент Александр Черных .

Агент Шабанова: «Об уходе говорят люди, которые хотят создать неблагоприятную ситуацию в «Тракторе». Не общались с клубом, у генменеджера Волкова заканчивается контракт, в этом дело, как понимаю»