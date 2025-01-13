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  • Агент Ткачева: «Об обмене из «Трактора» даже разговоров не было. Это из той же серии, что слухи про Шабанова. Кому-то выгодно, чтобы в клубе не все было хорошо, видимо»
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Агент Ткачева: «Об обмене из «Трактора» даже разговоров не было. Это из той же серии, что слухи про Шабанова. Кому-то выгодно, чтобы в клубе не все было хорошо, видимо»

Агент Владимира Ткачева прокомментировал слухи об обмене форварда «Трактора».

«Даже разговоров об обмене из «Трактора» не было. Это из той же серии, что слухи про Максима Шабанова. Видно, что кому-то выгодно, чтобы в «Тракторе» не все было хорошо. Поэтому и пишут такие вещи.

Таким игроком, как Ткачев, ни одна команда не может быть недовольна. Он может играть в любом коллективе. Это универсальный хоккеист, бесконфликтный, командный, у которого можно учиться его отношению к делу.

Никаких вопросов в клубе никогда не возникало и не было такого, что им чем-то были недовольны», – сказал агент Александр Черных.

Агент Шабанова: «Об уходе говорят люди, которые хотят создать неблагоприятную ситуацию в «Тракторе». Не общались с клубом, у генменеджера Волкова заканчивается контракт, в этом дело, как понимаю»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoТрактор
logoВладимир Ткачев
logoКХЛ
Александр Черных
возможные переходы
logoМаксим Шабанов
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