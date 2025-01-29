Андрей Назаров: «Недруги до сих пор не понимают, что мир стал многополярным. У нас единственный путь – идти вперед единым бронекулаком, объединившись вокруг национального лидера»

Андрей Назаров высказался о скандалах в КХЛ и о политике.

«Интересный хоккей в КХЛ , сегодня последим за единственным матчем дня, зато с громкой вывеской. Участились скандалы, а выигрывать в любых таких ситуациях будет тот, чья пиар-служба сработает лучше.

Вообще же подобные вещи – двигатель торговли. Они идут на пользу тем, кто зарабатывает на спорте, ведь к событию привлекается больше внимания, аудитория увеличивается, популярность все выше. Букмекеры потирают руки.

Мы живем в очень непростое время, наши новые и в то же время старые «друзья» пытаются всех запутать. Почему? Потому что нет решения по глобальной ситуации, сложившейся в мире. Недруги до сих пор не понимают, что мир стал многополярным.

У нас есть свой единственный путь: идти только вперед единым бронекулаком, объединившись вокруг национального лидера. Победа будет за нами», – сказал бывший главный тренер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Андрей Назаров .

Назаров о словах Трампа про Овечкина: «Все убедились, что хоккей – спорт номер один в мире. Шоу в США закончилось, но суровые будни остались – недруги не дремлют. Победа будет за нами»