Андрей Назаров: «Про КХЛ говорят во всем мире. У наших «друзей» определилась тактика. Она стара: «Виноваты предыдущие руководители». Мы идем вперед, сплотившись вокруг национального лидера»
«Рейтинги КХЛ растут с огромной скоростью, лига развивается, о ней говорят во всем мире. Например, сегодня запланировано сразу несколько топ-матчей. Приходится разрываться и думать, какую игру посмотреть.
Здорово, что у хоккейных болельщиков во всех городах России есть такой большой выбор. Да, клуб КХЛ есть далеко не в каждом городе, но показ спортивных мероприятий вышел на новый уровень, так что можно выбрать любую игру на телевидении.
Мы живем в непростое время, у наших новых старых «друзей» произошла определенность с тактикой. Она очень стара: «Мы не виноваты, виноваты предыдущие руководители». Нам говорят: «Придумайте что-нибудь сами».
Но с нашей стороны уже давно все придумано. Мы идем вперед не оглядываясь, плечом к плечу, сплотившись вокруг национального лидера.
Победа будет за нами», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.
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