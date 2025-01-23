Назаров о КХЛ: «Скандалы – двигатель торговли. Это неплохо для лиги, любая реклама идет в плюс, обсуждения и споры выходят на новый уровень. Безразличия нет, это самое важное»
«Матчи в КХЛ продолжают радовать своей небанальностью, очень много интересных игр, никогда не знаешь, чего ожидать. Порой мы видим, что дело доходит даже до скандалов, накал страстей возрастает, но скандалы – двигатель торговли.
Это неплохо для лиги, ведь любая реклама всегда идет в плюс, обсуждения и споры выходят на новый уровень. Безразличия нет, а это самое важное. Думаю, что плей-офф получится одним из самых ярких и бескомпромиссных в истории.
Мы живем в непростое время, и, как мы и говорили, нас уже хвалят, но тут же немного ругают и даже стараются угрожать. Пытаются понять, по какой тактике им работать, прощупывают и изучают. Но у нас одна тактика: идти вперед без оглядки назад единой семьей плечом к плечу. Победа будет за нами», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий