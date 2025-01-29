Кузьменко сделал передачу в игре с «Вашингтоном». У форварда «Калгари» 1 бросок в створ при полезности «минус 2» за 16:23 на льду
Андрей Кузьменко сделал результативную передачу в игре с «Вашингтоном».
Матч регулярного чемпионата НХЛ закончился домашним поражением «Калгари» со счетом 1:3.
28-летний форвард канадской команды отметился голевым пасом и одним броском в створ при полезности «минус 2» за 16:23 на льду.
В текущем сезоне на счету Кузьменко стало 15 (4+11) очков в 37 матчах при полезности «минус 7».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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