Кузьменко сделал передачу в игре с «Вашингтоном». У форварда «Калгари» 1 бросок в створ при полезности «минус 2» за 16:23 на льду

Андрей Кузьменко сделал результативную передачу в игре с «Вашингтоном».

Матч регулярного чемпионата НХЛ закончился домашним поражением «Калгари » со счетом 1:3.

28-летний форвард канадской команды отметился голевым пасом и одним броском в створ при полезности «минус 2» за 16:23 на льду.

В текущем сезоне на счету Кузьменко стало 15 (4+11) очков в 37 матчах при полезности «минус 7».