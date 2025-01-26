Кузьменко с 2+1, Куинн Хьюз с дублем и ДеСмит с шатаутом – звезды дня в НХЛ
Андрей Кузьменко признан первой звездой игрового дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня.
Третьей звездой назван вратарь «Далласа» Кейси ДеСмит с шатаутом в матче против «Сент-Луиса» (2:0). Он отбил 33 броска.
Второй звездой стал защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз с дублем в игре с «Вашингтоном» (2:1).
Первой звездой признан нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко, набравший 3 (2+1) балла в матче против «Миннесоты» (5:4).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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