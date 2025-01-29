«Вашингтон» набрал 73 очка за 50 игр – 2-й результат в истории клуба. Лучший – 78 баллов в сезоне-2015/16

«Вашингтон» приблизился к рекорду клуба по одному из показателей.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Кэпиталс» обыграли «Калгари » со счетом 3:1.

На счету команды стало 73 очка после 50 игр. Это второй показатель в истории франшизы. Столько же «Вашингтон » набирал в сезоне-2019/20.

Лучший результат был достигнут в регулярном чемпионате-2015/16. Тогда у клуба было 78 баллов после 50 матчей.

«Кэпиталс» занимают первое место в Восточной конференции, имея 7 очков отрыва от «Каролины», а также игру в запасе.

«Вашингтон» – первый в НХЛ. Это по-прежнему удивляет, но уже не похоже на чудо