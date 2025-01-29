«Вашингтон» набрал 73 очка за 50 игр – 2-й результат в истории клуба. Лучший – 78 баллов в сезоне-2015/16
«Вашингтон» приблизился к рекорду клуба по одному из показателей.
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Кэпиталс» обыграли «Калгари» со счетом 3:1.
На счету команды стало 73 очка после 50 игр. Это второй показатель в истории франшизы. Столько же «Вашингтон» набирал в сезоне-2019/20.
Лучший результат был достигнут в регулярном чемпионате-2015/16. Тогда у клуба было 78 баллов после 50 матчей.
«Кэпиталс» занимают первое место в Восточной конференции, имея 7 очков отрыва от «Каролины», а также игру в запасе.
«Вашингтон» – первый в НХЛ. Это по-прежнему удивляет, но уже не похоже на чудо
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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