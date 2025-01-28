Дэйли о погоне Овечкина за Гретцки: «Рекорд в этом году, безусловно, возможен. Он выдающийся хоккеист. Я бы никогда не усомнился в его способностях»

Билл Дэйли высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (875 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Ожидаете ли вы, что Александр Овечкин побьет рекорд Гретцки уже в этом сезоне?

– Насчет Овечкина – рекорд в этом году, безусловно, возможен.

Он выдающийся хоккеист. Я бы никогда не усомнился в его способностях, – сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.