63,6% игроков НХЛ считают Турнир четырех наций соревнованием сильнейших сборных. Россия и Чехия на нем не сыграют

63,6% игроков НХЛ считают Турнир четырех наций соревнованием сильнейших.

Издание The Athletic опросило 33 хоккеиста НХЛ. Им задали вопрос, считают ли они справедливым тот факт, что лига называет предстоящий турнир «возвращением матчей лучших против лучших», несмотря на то, что в нем не примут участие хоккеисты из России, Чехии и других стран.

63,6% респондентов ответили согласием, остальные 36,4% не согласились с утверждением.

«Я понимаю, что лига таким образом популяризирует игру, но если хотите видеть формат «лучшие против лучших», то Россия должна быть там.

Все хотели бы увидеть матч Канада – Россия, США – Россия. Когда они играют, на льду творится какая-то магия», – сказал игрок, родившийся в Швейцарии, в интервью The Athletic.

Напомним, Турнир четырех наций пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. В нем примут участие команды Швеции, Финляндии, Канады и США.