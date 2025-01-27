Пьетранжело не сыграет за сборную Канады на Турнире четырех наций из-за проблем со здоровьем. Защитник «Вегаса» провел на льду 24:22 в матче с «Флоридой»

«Вегас» объявил о неучастии Алекса Пьетранжело в Турнире 4 наций НХЛ.

Ранее 35-летний защитник «Голден Найтс» был включен в состав сборной Канады на турнир, который пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне.

Клуб сообщил, что Пьетранжело не сыграет за национальную команду в связи с проблемами со здоровьем. Во время перерыва он будет готовиться к оставшейся части сезона.

Отметим, что игрок принял участие в сегодняшнем матче клуба с «Флоридой» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ и провел на льду 24 минуты 22 секунды.

Всего в текущем сезоне у него 25 (3+22) очков в 47 играх при полезности «+12».

В составе сборной Канады Пьетранжело становился победителем Олимпиады-2014 и Кубка мира-2016.