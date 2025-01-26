Александр Пашков: «У ЦСКА вратари – самая проблемная позиция. У Просветова нет стабильности, Хомченко пока не адаптировался. Отсюда серийность результатов»
Александр Пашков высказался о вратарях ЦСКА и «Динамо».
– Что скажете о вратарской линии ЦСКА?
– У армейцев Москвы вратари – самая проблемная позиция. Нет стабильности у Просветова, пока не адаптировался Хомченко.
Отсюда серийность результатов ЦСКА в нынешнем сезоне – и настороженность перед пей-офф.
– Московское «Динамо»?
– Сразу сказал, что ход с Подъяпольским является сильным. Возьмите последний матч против СКА – наш вратарь спокойно вышел на замену, все броски отбил, победил.
У Подъяпольского есть школа и потенциал. Ему нужно спокойно адаптироваться и выходить на пик в плей-офф. А у болельщиков «Динамо» постепенно появляется вратарская уверенность, которой не было со времен Еременко, – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
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