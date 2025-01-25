Глушаков о дерби в КХЛ: «От «Спартака» жду победы над ЦСКА на мой день рождения. Мне сказали, что я фартовый и должен ездить на все игры»
Денис Глушаков надеется, что «Спартак» обыграет ЦСКА в дерби.
Команда под руководством Алексея Жамнова 27 января примет армейцев в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Впереди у «Спартака» матчи с ЦСКА и СКА. Удастся набрать 4 очка?
– Хотелось бы. Думал приехать на дерби, но в этот день у меня день рождения (27 января Глушакову исполняется 38 лет – Спортс’‘). Посмотрим, смогу ли выбраться, хотя мне сказали, что я фартовый и должен ездить на все игры.
В любом случае жду от «Спартака» победы над ЦСКА на день рождения, – сказал бывший полузащитник футбольного «Спартака», а ныне игрок ростовского СКА в Winline Медиалиге.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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