Глушаков о дерби в КХЛ: «От «Спартака» жду победы над ЦСКА на мой день рождения. Мне сказали, что я фартовый и должен ездить на все игры»

Денис Глушаков надеется, что «Спартак» обыграет ЦСКА в дерби.

Команда под руководством Алексея Жамнова 27 января примет армейцев в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Впереди у «Спартака» матчи с ЦСКА и СКА. Удастся набрать 4 очка?

– Хотелось бы. Думал приехать на дерби, но в этот день у меня день рождения (27 января Глушакову исполняется 38 лет – Спортс’‘). Посмотрим, смогу ли выбраться, хотя мне сказали, что я фартовый и должен ездить на все игры.

В любом случае жду от «Спартака » победы над ЦСКА на день рождения, – сказал бывший полузащитник футбольного «Спартака», а ныне игрок ростовского СКА в Winline Медиалиге.