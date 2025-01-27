Щитов об Олимпиаде: «Допуск России зависит не от ИИХФ, а от политиков. Рано говорить, стоит ехать без флага или нет. Решения пока нет. Смысл сотрясать воздух?»

Никита Щитов высказался о возможном возвращении России на Олимпиаду.

ИИХФ рассмотрит вопрос участия сборной в Олимпиаде 2-4 февраля.

«Еще рано говорить, стоит нашим хоккеистам ехать на Олимпиаду без флага или нет. Никакого решения пока нет. Смысл сотрясать воздух?

Допуск нашей хоккейной сборной зависит не от ИИХФ, а от политиков, которые подтолкнут федерацию к тому или иному решению. В этом вопросе все будет зависеть от политической ситуации, а не от международной федерации», – сказал экс-игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

Фетисов о возможном допуске России на Олимпиаду: «Мне важен статус сборной, олицетворяющей не одно поколение победителей. Без флага, гимна и герба ехать не надо, а настолько – у них духа не хватит»