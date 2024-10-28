Роман Ротенберг: «Найти можно любого человека – даже тех, кто пишут комментарии в интернете. Каждый должен отвечать за слова»

Роман Ротенберг заявил о необходимости каждого отвечать за свои слова.

СКА победил «Сибирь » (6:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

– Было много болельщиков, пришло больше 12 тысяч. Много болельщиков СКА, был заполнен фан-сектор. Много болельщиков «Сибири». Как вам матч, кричалки, лозунги болельщиков?

– Знаете, когда болельщики поддерживают свою команду – это здорово. Это дает энергию команде. Главное – соблюдать человеческие понятия.

Каждый человек должен отвечать за свои слова.

С учетом современных технологий любого человека можно найти – даже тех, кто пишут комментарии в интернете. Вы это прекрасно понимаете. Надо отвечать за свои слова.

Это серьезная организация – правильно поддерживать команду. Мы много этим занимаемся. У нас есть люди, которые работают с болельщиками.

Мы ценим наших болельщиков. Там есть заводилы, которые правильно заводят трибуны. Это огромная работа. Мы ценим каждого болельщика.

И это важно, когда болельщики помогают команде побеждать, дают энергию, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .