СКА о 81-й годовщине освобождения Ленинграда: «Эта дата многое значит для каждой петербургской семьи, память о тяготах блокады – часть каждого из нас. Вечная слава тем, кто отстоял город»

СКА поздравил болельщиков с 81-й годовщиной освобождения Ленинграда.

«27 января 1944-го впервые за долгие месяцы небо над Ленинградом озарил праздничный салют – город был полностью освобожден от фашистской блокады.

Эта дата многое значит для каждой петербургской семьи, ведь в каждой из них сегодня вспоминают и чтят своих героев. Тех, кто проявил несгибаемую волю и мужество, кто навсегда останется примером невероятной стойкости.

Память о тяготах и ужасах блокадного времени каждый полдень отзывается в звуке выстрела пушки Нарышкина бастиона, отражается в сверкающей глади Невы, громким эхом откликается в залах Эрмитажа… Эта память – часть каждого из нас, важная страница нашей истории.

Вечная слава всем, кто пережил те страшные 900 дней и ночей, отстояв город-герой Ленинград, и вечная память тем, кто ценой своей жизни помог ему остаться непобежденным», – говорится в сообщении в телеграм-канале клуба.