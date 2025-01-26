Лехконен на 59:45 забил победный гол в игре с «Рейнджерс» (5:4). «Колорадо» прервал серию из трех поражений

«Колорадо» прервал серию из трех поражений благодаря голу Арттури Лехконена.

«Рейнджерс » дома уступили «Колорадо» (4:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Российский форвард клуба из Нью-Йорка Артемий Панарин на 56-й минуте сравнял счет, однако на отметке 59:45 Лехконен забросил победную шайбу.

На счету 29-летнего финна 28 (20+8) очков в 39 играх сезона при показателе полезности «+19».

«Колорадо » ранее уступил «Миннесоте» (1:3), «Виннипегу» (2:3 ОТ) и «Бостону» (1:3). Команда тренера Джареда Беднара набрала 60 очков после 51 матча и сейчас занимает 6-е место на Западе.