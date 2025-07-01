«Филадельфия» подписала контракт с Владаржем на 2 года. Кэпхит – 3,35 млн долларов
Вратарь Даниэль Владарж подписал контракт с «Филадельфией».
Срок соглашения рассчитан на 2 года. Зарплата составит 3,35 млн долларов в год.
В сезоне-2024/25 Даниэль Владарж провел 30 матчей за «Калгари» в регулярном чемпионате НХЛ, отражая в среднем 89,8% бросков при коэффициенте надежности 2,80.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Филадельфии»
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