«Филадельфия» подписала контракт с Владаржем на 2 года. Кэпхит – 3,35 млн долларов

Вратарь Даниэль Владарж подписал контракт с «Филадельфией».

Срок соглашения рассчитан на 2 года. Зарплата составит 3,35 млн долларов в год.

В сезоне-2024/25 Даниэль Владарж провел 30 матчей за «Калгари» в регулярном чемпионате НХЛ, отражая в среднем 89,8% бросков при коэффициенте надежности 2,80.