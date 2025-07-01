Армия подписал контракт с «Лос-Анджелесом» на 2 года. Кэпхит – 2,5 млн долларов (Пьер ЛеБрюн)

Нападающий Йоэл Армия стал игроком «Лос-Анджелеса».

Как сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн, срок соглашения рассчитан на 2 года.

Зарплата составит 2,5 млн долларов в год в среднем.

В сезоне-2024/25 Йоэл Армия набрал 29 (11+18) очков в 81 игре регулярки НХЛ за «Монреаль». В его активе также 2 передачи в 5 матчах плей-офф.