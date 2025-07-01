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  • «Бостон» подписал Жанно на 5 лет с кэпхитом 3,4 млн долларов. У форварда 13 очков и 209 хитов в 67 играх за «Лос-Анджелес» в сезоне
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«Бостон» подписал Жанно на 5 лет с кэпхитом 3,4 млн долларов. У форварда 13 очков и 209 хитов в 67 играх за «Лос-Анджелес» в сезоне

«Бостон» подписал форварда Таннера Жанно на 5 лет с кэпхитом 3,4 млн долларов.

В минувшем сезоне 29-летний форвард выступал за «Лос-Анджелес» и набрал 13 (7+6) очков в 67 играх в регулярном чемпионате НХЛ при 89 минутах штрафа. 

В его активе 209 силовых приемов – лучший показатель в команде. В марте игрок получил травму, из-за которой пропустил остаток сезона.

Всего в регулярках лиги на счету Жанно 294 матча и 93 (49+44) балла при 403 минутах штрафа. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportsnet
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