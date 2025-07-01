«Сент-Луис» подписал Бьюгстэда на 2 года с кэпхитом 1,75 млн долларов

«Сент-Луис» подписал Ника Бьюгстэда на 2 года с кэпхитом 1,75 млн долларов.

32-летний форвард в минувшем сезоне выступал за «Юту».

В 66 матчах в регулярном чемпионате НХЛ на его счету 19 (8+11) очков при полезности «минус 2» и 16 минутах штрафа.

Всего в регулярках лиги американец провел 760 игр и набрал 330 (157+173) очков. В плей-офф – 27 игр и 8 (6+2) баллов.