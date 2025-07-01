«Колорадо» продлил контракт с Келли до 2030 года. Кэпхит – 1,7 млн долларов

Нападающий Паркер Келли подписал новый контракт с «Колорадо».

Срок нового соглашения рассчитан на 4 года – до конца сезона-2029/30.

Как сообщает инсайдер Фрэнк Серавалли, зарплата составит 1,7 млн долларов в год.

В сезоне-2024/25 Паркер Келли провел 80 игр в регулярном чемпионате и набрал 19 (8+11) баллов.

В плей-офф в его активе 1 передача в 7 матчах.

Действующее соглашение игрока рассчитано до конца сезона-2025/26.