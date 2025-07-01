«Колорадо» продлил контракт с Келли до 2030 года. Кэпхит – 1,7 млн долларов
Нападающий Паркер Келли подписал новый контракт с «Колорадо».
Срок нового соглашения рассчитан на 4 года – до конца сезона-2029/30.
Как сообщает инсайдер Фрэнк Серавалли, зарплата составит 1,7 млн долларов в год.
В сезоне-2024/25 Паркер Келли провел 80 игр в регулярном чемпионате и набрал 19 (8+11) баллов.
В плей-офф в его активе 1 передача в 7 матчах.
Действующее соглашение игрока рассчитано до конца сезона-2025/26.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Колорадо»
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