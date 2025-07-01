«Питтсбург» подписал защитника Уозерспуна на 2 года с кэпхитом 1 млн долларов

«Питтсбург» подписал защитника Паркера Уотерспуна на 2 года.

Средняя зарплата (кэпхит) 27-летнего игрока составит 1 миллион долларов.

В минувшем сезоне Уозерспун играл за «Бостон » – 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и 7 (1+6) очков при полезности «минус 10», 10 минутах штрафа и среднем времени на льду 18:02.

Всего в регулярках НХЛ у него 108 игр и 16 (1+15) очков, в плей-офф – 10 игр и 2 (0+2) балла. В АХЛ – 312 игр и 113 (23+90) очков.

По прошлому контракту его зарплата составляла 800 тысяч долларов.