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«Питтсбург» подписал защитника Уозерспуна на 2 года с кэпхитом 1 млн долларов

«Питтсбург» подписал защитника Паркера Уотерспуна на 2 года.

Средняя зарплата (кэпхит) 27-летнего игрока составит 1 миллион долларов. 

В минувшем сезоне Уозерспун играл за «Бостон» – 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и 7 (1+6) очков при полезности «минус 10», 10 минутах штрафа и среднем времени на льду 18:02. 

Всего в регулярках НХЛ у него 108 игр и 16 (1+15) очков, в плей-офф – 10 игр и 2 (0+2) балла. В АХЛ – 312 игр и 113 (23+90) очков. 

По прошлому контракту его зарплата составляла 800 тысяч долларов. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportsnet
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