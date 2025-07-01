1

«Нью-Джерси» подписал Коннора Брауна на 4 года с кэпхитом 3 млн долларов

«Нью-Джерси» подписал форварда Коннора Брауна на 4 года, кэпхит – 3 млн долларов.

В минувшем сезоне 31-летний канадец набрал 30 (13+17) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ за «Эдмонтон» при полезности «+9». 

В 20 играх в плей-офф Браун набрал 9 (5+4) очков. 

Всего в регулярках лиги у него 601 матч и 258 (107+151) очков. В плей-офф – 59 игр и 20 (8+12) баллов. 

Его зарплата по прошлому контракту составляла 1 млн долларов.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportsnet
logoНью-Джерси
logoЭдмонтон
logoКоннор Браун
logoНХЛ
переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Просветов близок к подписанию контракта с «Калгари» (Фрэнк Серавалли)
59 секунд назад
Линдгрен подписал контракт с «Сиэтлом» на 4 года. Кэпхит – 4,5 млн долларов (Эллиотт Фридман)
21 минуту назад
«Вашингтон» объявил о новом контракте с Фегервары на 7 лет. Кэпхит защитника – 6 млн долларов
122 минуты назад
«Бостон» подписал Жанно на 5 лет с кэпхитом 3,4 млн долларов. У форварда 13 очков и 209 хитов в 67 играх за «Лос-Анджелес» в сезоне
837 минут назад
Гавриков подписал контракт с «Рейнджерс» на 7 лет. Кэпхит – 7 млн долларов (Пьер ЛеБрюн)
3750 минут назад
Байдачный о Ротенберге в совдире «Динамо»: «Это жуть! Кто это такой вообще? Он в хоккей играл? Если ты из богатой семьи, то можно все? Это маразм!»
4252 минуты назад
40-летний Перри подписал контракт с «Лос-Анджелесом» на год
3152 минуты назад
«Филадельфия» подписала контракт с Владаржем на 2 года. Кэпхит – 3,35 млн долларов
659 минут назад
Босер продлил контракт с «Ванкувером» на 7 лет. Кэпхит – 7,25 млн долларов
4сегодня, 16:47
«Филадельфия» подписала Дворака на год и 5,4 млн долларов. Форвард набрал 33 очка в 82 играх за «Монреаль» в регулярке при 55,8% на вбрасываниях
7сегодня, 16:25
Ко всем новостям
Последние новости
«Сент-Луис» подписал Бьюгстэда на 2 года с кэпхитом 1,75 млн долларов
7 минут назад
«Айлендерс» подписали контракт с Риттихом на год
12 минут назад
Армия подписал контракт с «Лос-Анджелесом» на 2 года. Кэпхит – 2,5 млн долларов (Пьер ЛеБрюн)
34 минуты назад
«Филадельфия» подписала Джулсена на год и 900 тысяч долларов – максимум в карьере 28-летнего защитника. Он играл за «Ванкувер» под руководством Токкета
сегодня, 16:55
«Сан-Хосе» продлил Эклунда на 3 года с кэпхитом 5,6 млн долларов. У форварда остался еще год по контракту новичка
1сегодня, 16:40
«Колорадо» продлил контракт с Келли до 2030 года. Кэпхит – 1,7 млн долларов
сегодня, 16:35
«Чикаго» выменял Лафферти у «Баффало» на драфт-пик
сегодня, 16:20
Коньков о влиянии прихода Ротенберга в «Динамо» на Кудашова: «Нет повода для беспокойств. Если человек руководит молодежным хоккеем, это разные с главным тренером должности»
7сегодня, 16:15
«Торонто» объявил о новом контракте с Найзом – на 6 лет с кэпхитом 7,75 млн долларов. Ограничение на обмен будет только в 6-м сезоне
1сегодня, 15:59
«Эдмонтон» обменял Арвидссона в «Бостон» на выбор в 5-м раунде драфта-2027. У форварда остался год контракта с кэпхитом 4 млн долларов
11сегодня, 15:50