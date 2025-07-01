«Нью-Джерси» подписал Коннора Брауна на 4 года с кэпхитом 3 млн долларов

«Нью-Джерси» подписал форварда Коннора Брауна на 4 года, кэпхит – 3 млн долларов.

В минувшем сезоне 31-летний канадец набрал 30 (13+17) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ за «Эдмонтон » при полезности «+9».

В 20 играх в плей-офф Браун набрал 9 (5+4) очков.

Всего в регулярках лиги у него 601 матч и 258 (107+151) очков. В плей-офф – 59 игр и 20 (8+12) баллов.

Его зарплата по прошлому контракту составляла 1 млн долларов.