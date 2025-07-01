«Вашингтон» объявил о новом контракте с Фегервары на 7 лет. Кэпхит защитника – 6 млн долларов

«Вашингтон» объявил о новом контракте с защитником Мартином Фегервары на 7 лет.

Средняя зарплата (кэпхит) 25-летнего словака составит 6 миллионов долларов.

Новое соглашение вступит в силу с сезона-2026/27. В следующем сезоне у игрока будет действовать последний год соглашения с кэпхитом 2,675 млн долларов.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ защитник провел 81 матч и набрал 25 (5+20) очков при полезности «плюс 18».

В его активе также 150 заблокированных бросков (2-е место в команде) и 139 силовых приемов (3-е).

Напомним, что Фегервары пропустил плей-офф из-за травмы колена.