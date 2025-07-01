4

Босер продлил контракт с «Ванкувером» на 7 лет. Кэпхит – 7,25 млн долларов

Нападающий Брок Босер подписал новый контракт с «Ванкувером».

Срок соглашения рассчитан на 7 лет. Зарплата составит 7,25 млн долларов в год.

В минувшем сезоне Брок Босер набрал 50 (25+25) очков в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ при полезности «минус 25».

Всего в регулярках лиги у него 554 матча и 434 (204+230) очка. В плей-офф – 29 игр и 23 (11+12) балла.

Зарплата нападающего по прошлому контракту составляла 6,65 млн долларов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть «Ванкувера»
logoБрок Босер
logoНХЛ
logoВанкувер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Марнер – лучший свободный агент НХЛ по версии Sportsnet. Гавриков – 6-й, Проворов – 9-й, Орлов – 12-й, Элерс – 2-й, Экблад – 3-й, Маршанд – 4-й
8вчера, 16:52
Дадонов, Кузьменко, Маршанд, Кори Перри и Патрик Кэйн вошли в топ-12 лучших форвардов НХЛ без контракта по версии NHL.com
929 июня, 12:28
Марнер – лучший свободный агент НХЛ по версии Sportsnet. Гавриков – 8-й, Проворов – 11-й, Беннетт – 2-й, Элерс – 3-й, Таварес – 4-й, Маршанд – 6-й
1824 июня, 18:19
Главные новости
Просветов близок к подписанию контракта с «Калгари» (Фрэнк Серавалли)
2 минуты назад
Линдгрен подписал контракт с «Сиэтлом» на 4 года. Кэпхит – 4,5 млн долларов (Эллиотт Фридман)
23 минуты назад
«Вашингтон» объявил о новом контракте с Фегервары на 7 лет. Кэпхит защитника – 6 млн долларов
124 минуты назад
«Бостон» подписал Жанно на 5 лет с кэпхитом 3,4 млн долларов. У форварда 13 очков и 209 хитов в 67 играх за «Лос-Анджелес» в сезоне
839 минут назад
Гавриков подписал контракт с «Рейнджерс» на 7 лет. Кэпхит – 7 млн долларов (Пьер ЛеБрюн)
3752 минуты назад
40-летний Перри подписал контракт с «Лос-Анджелесом» на год
3154 минуты назад
Байдачный о Ротенберге в совдире «Динамо»: «Это жуть! Кто это такой вообще? Он в хоккей играл? Если ты из богатой семьи, то можно все? Это маразм!»
4254 минуты назад
«Филадельфия» подписала контракт с Владаржем на 2 года. Кэпхит – 3,35 млн долларов
6сегодня, 16:58
«Филадельфия» подписала Дворака на год и 5,4 млн долларов. Форвард набрал 33 очка в 82 играх за «Монреаль» в регулярке при 55,8% на вбрасываниях
7сегодня, 16:25
«Сент-Луис» обменял Болдука в «Монреаль» на Майллу
7сегодня, 16:09
Ко всем новостям
Последние новости
«Сент-Луис» подписал Бьюгстэда на 2 года с кэпхитом 1,75 млн долларов
9 минут назад
«Айлендерс» подписали контракт с Риттихом на год
14 минут назад
«Нью-Джерси» подписал Коннора Брауна на 4 года с кэпхитом 3 млн долларов
132 минуты назад
Армия подписал контракт с «Лос-Анджелесом» на 2 года. Кэпхит – 2,5 млн долларов (Пьер ЛеБрюн)
36 минут назад
«Филадельфия» подписала Джулсена на год и 900 тысяч долларов – максимум в карьере 28-летнего защитника. Он играл за «Ванкувер» под руководством Токкета
сегодня, 16:55
«Сан-Хосе» продлил Эклунда на 3 года с кэпхитом 5,6 млн долларов. У форварда остался еще год по контракту новичка
1сегодня, 16:40
«Колорадо» продлил контракт с Келли до 2030 года. Кэпхит – 1,7 млн долларов
сегодня, 16:35
«Чикаго» выменял Лафферти у «Баффало» на драфт-пик
сегодня, 16:20
Коньков о влиянии прихода Ротенберга в «Динамо» на Кудашова: «Нет повода для беспокойств. Если человек руководит молодежным хоккеем, это разные с главным тренером должности»
7сегодня, 16:15
«Торонто» объявил о новом контракте с Найзом – на 6 лет с кэпхитом 7,75 млн долларов. Ограничение на обмен будет только в 6-м сезоне
1сегодня, 15:59