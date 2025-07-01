Босер продлил контракт с «Ванкувером» на 7 лет. Кэпхит – 7,25 млн долларов
Нападающий Брок Босер подписал новый контракт с «Ванкувером».
Срок соглашения рассчитан на 7 лет. Зарплата составит 7,25 млн долларов в год.
В минувшем сезоне Брок Босер набрал 50 (25+25) очков в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ при полезности «минус 25».
Всего в регулярках лиги у него 554 матча и 434 (204+230) очка. В плей-офф – 29 игр и 23 (11+12) балла.
Зарплата нападающего по прошлому контракту составляла 6,65 млн долларов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть «Ванкувера»
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