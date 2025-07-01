«Филадельфия» подписала Дворака на год и 5,4 млн долларов. Форвард набрал 33 очка в 82 играх за «Монреаль» в регулярке при 55,8% на вбрасываниях
«Филадельфия» подписала форварда Кристиана Дворака на год и 5,4 млн долларов.
В минувшем сезоне 29-летний американец выступал за «Монреаль» и набрал 33 (12+21) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ при полезности «минус 5» и 55,8% на вбрасываниях.
В 5 играх плей-офф центральный нападающий добавил 2 заброшенные шайбы.
Всего в регулярках у Дворака 534 матча и 249 (105+144) очков при 53,1% на точке. В плей-офф – 14 игр и 5 (4+1) баллов.
Его зарплата по прошлому контракту составляла 4,45 млн долларов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportsnet
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