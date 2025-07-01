«Филадельфия» подписала Джулсена на год и 900 тысяч долларов – максимум в карьере 28-летнего защитника. Он играл за «Ванкувер» под руководством Токкета
«Филадельфия» подписала Ноа Джулсена на год и 900 тысяч долларов.
Ранее защитник выступал за «Ванкувер», в том числе – под руководством нынешнего главного тренера «Флайерс» Рика Токкета.
Кэпхит по новому контракту стал для 28-летнего игрока максимальным в карьере.
В прошлом сезоне Джулсен провел 35 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Кэнакс» (без очков, полезность «минус 12», 21 минута штрафа, среднее время на льду 16:17). Он пропустил значительную часть сезона из-за травмы нижней части тела.
Всего в карьере у 26-го номера драфта-2015 157 игр в регулярках и 17 (3+14) очков. В плей-офф – 2 матча.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportsnet
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