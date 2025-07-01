«Сан-Хосе» продлил Эклунда на 3 года с кэпхитом 5,6 млн долларов. У форварда остался еще год по контракту новичка
«Сан-Хосе» продлил Вильяма Эклунда на 3 года с кэпхитом 5,6 млн долларов.
Новый контракт вступит в силу с сезона-2026/27. У 22-летнего нападающего остался еще один сезон по контракту новичка.
В минувшем сезоне швед обновил личные рекорды результативности, набрав 58 (17+41) очков в 77 играх регулярного чемпионата НХЛ при полезности «минус 7».
Всего в лиге у 7-го номера драфта НХЛ-2021 174 игры и 110 (35+75) очков.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Сан-Хосе»
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