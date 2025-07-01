«Сан-Хосе» продлил Эклунда на 3 года с кэпхитом 5,6 млн долларов. У форварда остался еще год по контракту новичка

«Сан-Хосе» продлил Вильяма Эклунда на 3 года с кэпхитом 5,6 млн долларов.

Новый контракт вступит в силу с сезона-2026/27. У 22-летнего нападающего остался еще один сезон по контракту новичка.

В минувшем сезоне швед обновил личные рекорды результативности, набрав 58 (17+41) очков в 77 играх регулярного чемпионата НХЛ при полезности «минус 7».

Всего в лиге у 7-го номера драфта НХЛ-2021 174 игры и 110 (35+75) очков.