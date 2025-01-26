59-летний Гашек станет отцом в четвертый раз: «Очень этого ждем»

59-летний Доминик Гашек рассказал, что готовится стать отцом в четвертый раз.

«Мы очень этого ждем. Это будет еще сложнее, но, надеюсь, и прекраснее», – сказал бывший вратарь клубов НХЛ и «Спартака » Доминик Гашек .

На данный момент у Гашека есть двое сыновей (35-летний Майкл и 3-летний Ян), а также дочь (29-летняя Доминика).

Экс-хоккеист отметил, что еще не знает пол четвертого ребенка.

«Я никогда не хотел знать заранее, кто родится. Человек должен быть приятно удивлен, когда наступает самый прекрасный момент в его жизни», – добавил Гашек.