59-летний Гашек станет отцом в четвертый раз: «Очень этого ждем»
59-летний Доминик Гашек рассказал, что готовится стать отцом в четвертый раз.
«Мы очень этого ждем. Это будет еще сложнее, но, надеюсь, и прекраснее», – сказал бывший вратарь клубов НХЛ и «Спартака» Доминик Гашек.
На данный момент у Гашека есть двое сыновей (35-летний Майкл и 3-летний Ян), а также дочь (29-летняя Доминика).
Экс-хоккеист отметил, что еще не знает пол четвертого ребенка.
«Я никогда не хотел знать заранее, кто родится. Человек должен быть приятно удивлен, когда наступает самый прекрасный момент в его жизни», – добавил Гашек.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: iSport.cz
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