Гашек и Айкел вошли во 2-ю сборную «Баффало» за 25 лет, Ванек, Райан Миллер и Далин – в 1-ю. Афиногенов не попал в список

Доминик Гашек и Джек Айкел вошли во 2-ю сборную «Баффало» за 25 лет.

НХЛ продолжает публиковать символические сборные клубов за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Они состоят из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь. Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками.

Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную лиги первой четверти XXI века.

В символических сборных «Сэйбрс» не оказалось россиян, в том числе Максима Афиногенова (504 матча за команду в регулярках лиги с 2000 по 2009 годы и 300 очков).

Первая команда «Баффало»

Нападающие: Даниэль Бриэр, Джейсон Поминвилл, Томас Ванек;

Защитники: Брайан Кэмпбелл, Расмус Далин;

Вратарь: Райан Миллер;

Вторая команда «Баффало»

Нападающие: Крис Друри, Джек Айкел, Дерек Рой;

Защитники: Джей Макки, Тайлер Майерс;

Вратарь: Доминик Гашек.

Примечание: в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.