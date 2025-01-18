  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гашек и Айкел вошли во 2-ю сборную «Баффало» за 25 лет, Ванек, Райан Миллер и Далин – в 1-ю. Афиногенов не попал в список
2

Гашек и Айкел вошли во 2-ю сборную «Баффало» за 25 лет, Ванек, Райан Миллер и Далин – в 1-ю. Афиногенов не попал в список

Доминик Гашек и Джек Айкел вошли во 2-ю сборную «Баффало» за 25 лет.

НХЛ продолжает публиковать символические сборные клубов за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Они состоят из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь. Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками.

Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную лиги первой четверти XXI века.

В символических сборных «Сэйбрс» не оказалось россиян, в том числе Максима Афиногенова (504 матча за команду в регулярках лиги с 2000 по 2009 годы и 300 очков). 

Первая команда «Баффало»

Нападающие: Даниэль Бриэр, Джейсон Поминвилл, Томас Ванек;

Защитники: Брайан Кэмпбелл, Расмус Далин;

Вратарь: Райан Миллер;

Вторая команда «Баффало»

Нападающие: Крис Друри, Джек Айкел, Дерек Рой;

Защитники: Джей Макки, Тайлер Майерс;

Вратарь: Доминик Гашек. 

Примечание: в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoРасмус Далин
logoДаниэль Бриэр
logoТайлер Майерс
logoНХЛ
logoДжек Айкел
Джей Макки
logoТомас Ванек
рейтинги
logoКрис Друри
logoДжейсон Поминвилл
logoБаффало
logoМаксим Афиногенов
logoДоминик Гашек
logoДерек Рой
logoБрайан Кэмпбелл
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Вайсфельд о 7-м месте СКА на Западе: «Ротенберг говорил, что им важно все выигрывать, но сейчас концепция изменилась. Главное – к плей-офф подготовиться»
1139 минут назад
Ахо, Бринд’Амор и Эрик Стаал вошли в 1-ю сборную «Каролины» за 25 лет, Фрэнсис, Ирбе и Джордан Стаал – во 2-ю. Свечников не попал в список
9сегодня, 05:30
Кравчук о 874-м голе Овечкина: «Александр доказал, что дух сильнее материи. Если профессионал так заряжен в 39 лет, ему по силам побить любой рекорд»
4сегодня, 05:15
Переговоры Рантанена с «Колорадо» зашли в тупик. Игрок хочет зарплату на уровне 14 млн долларов, ориентир клуба – 12,6 млн Маккиннона (Фрэнк Серавалли)
13сегодня, 05:00
Беттмэн против расширения плей-офф НХЛ: «Это снизит ценность регулярки. Сейчас 2 очка в октябре или ноябре могут стать решающим фактором»
11сегодня, 04:46
КХЛ. «Адмирал» примет «Ак Барс», «Металлург» в гостях у «Амура», «Лада» сыграет с «Витязем»
7сегодня, 04:22
Дорофеев сделал передачу в матче с «Каролиной». У него 7 (5+2) очков в 3 последних играх
3сегодня, 03:46
Кочетков отразил 29 бросков «Вегаса» из 31 и стал 2-й звездой матча. Победа – 17-я в 29 играх в сезоне
2сегодня, 03:34
Неделькович – 1-й вратарь в истории, забивавший в НХЛ, АХЛ и ECHL. Он забросил 4 шайбы на профессиональном уровне
11сегодня, 03:22
Вратарь «Питтсбурга» Неделькович забил гол, сделал ассист и отразил 40 бросков в игре против «Баффало». Он 1-й голкипер в истории НХЛ с 1+1 в матче
41сегодня, 03:10Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Вратарь Неделькович про 1+1 в матче с «Баффало»: «Мне всегда нравилось играть с шайбой. Когда я рос, то много наблюдал за Турко и Бродером, учился у них»
124 минуты назад
Вратарь «Питтсбурга» Неделькович с голом, ассистом и 40 сэйвами, Джарвис с дублем и Глэсс с 1+1 – звезды дня в НХЛ
254 минуты назад
Вратарь СКА Мойсевич о 4:7 от «Северстали»: «Часто начинаем играть после пропущенных шайб. Надо научиться с первых минут забивать, а потом уже спокойно, без интриги»
1сегодня, 05:45
Барбашев остался без очков в 4 играх после травмы. У него 1 бросок в створ и 1 в штангу, 3 потери и «минус 1» за 13:40 с «Каролиной»
сегодня, 04:34
«Эдмонтон» подписал Джона Клингберга до конца сезона, кэпхит – 1,75 млн долларов. Защитник с 412 очками в 633 играх в НХЛ пропустил больше года из-за операции
3сегодня, 03:58
Свечников сделал передачу в матче с «Вегасом». У него 15+18 в 46 играх
сегодня, 02:58
Кравец о 0:2 со «Спартаком»: «Куньлунь» сражался весь матч. Поломка стекла немного сбила наш настрой»
сегодня, 02:00
Леонтьев о 2:4 с «Трактором»: «Нефтехимик» сражался весь матч, до третьего гола игра была равная. Индивидуальные ошибки сводят на нет труд всей команды»
1вчера, 22:05
Зубов о 3:1 с «Динамо»: «Всех болельщиков «Сочи» с победой! Ребята – молодцы, нам противостояла сильная команда»
1вчера, 21:28
Форсберг забил 300-й гол в НХЛ, форварду «Нэшвилла» понадобилось 742 матча. Только Сандстрем и Сундин делали это быстрее среди шведов
6вчера, 21:17
Рекомендуем