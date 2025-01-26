«Сан-Хосе» проиграл 6 матчей подряд, пропустив 34 шайбы на отрезке. Команда идет последней в НХЛ
«Сан-Хосе» проиграл шесть матчей подряд, пропустив 34 шайбы на отрезке.
Команда Райана Ворсофски потерпела поражение от «Флориды» со счетом 2:7 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Шаркс» продлили серию игр без побед до шести. В них клуб пропускал в среднем 5,66 шайбы за матч.
«Сан-Хосе» идет на последнем месте в Западной конференции и в сводной таблице НХЛ, набрав 34 очка в 52 играх. Следующий матч они проведут в ночь с 27 на 28 января против «Питтсбурга».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем