«Сан-Хосе» проиграл 6 матчей подряд, пропустив 34 шайбы на отрезке. Команда идет последней в НХЛ

«Сан-Хосе» проиграл шесть матчей подряд, пропустив 34 шайбы на отрезке.

Команда Райана Ворсофски потерпела поражение от «Флориды » со счетом 2:7 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Шаркс» продлили серию игр без побед до шести. В них клуб пропускал в среднем 5,66 шайбы за матч.

«Сан-Хосе » идет на последнем месте в Западной конференции и в сводной таблице НХЛ, набрав 34 очка в 52 играх. Следующий матч они проведут в ночь с 27 на 28 января против «Питтсбурга ».