Георгиев пропустил 4 шайбы после 15 бросков «Флориды» и был заменен – 10-е поражение в 12 играх за «Сан-Хосе» (87,7% сэйвов и 4,02 КН). Аскаров отразил 13 из 16 бросков

Александр Георгиев пропустил 4 шайбы после 15 бросков «Флориды» и был заменен.

Вратарь «Сан-Хосе » вышел в старте на матч регулярного чемпионата с «Пантерс» (2:7).

После 4-й пропущенной шайбы калифорнийцы заменили одного российского голкипера на другого – на 24-й минуте Георгиев уступил место Ярославу Аскарову , отразившему 13 бросков из 16.

Поражение в матче было записано на счет Александра и стало для него 10-м в 12 играх после обмена в «Шаркс» из «Колорадо» (87,7% сэйвов, коэффициент надежности 4,02).

Для Аскарова матч стал 11-м в сезоне. У него 3 победы при 89,8% сэйвов и коэффициенте надежности 3,04.