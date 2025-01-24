Селебрини забил 15-й гол в сезоне и повторил рекорд «Сан-Хосе» для 18-летних игроков. Он обошел Мичкова в гонке снайперов среди новичков
Макклин Селебрини забил 15-й гол в сезоне и повторил рекорд «Сан-Хосе» .
Форвард «Шаркс» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (5:6).
На счету 18-летнего канадца стало 35 (15+20) очков в 39 играх в текущем сезоне при полезности «минус 19».
Селебрини повторил клубный рекорд Джеффа Фризена (15 шайб в 48 играх в сезоне-1994/95) по числу голов для игроков в возрасте 18 лет. У Патрика Марло в сезоне-1997/98 было 13 шайб в 74 играх.
Макклин вновь возглавил снайперскую гонку среди новичков в текущем сезоне, обогнав форварда «Филадельфии» Матвея Мичкова (14 шайб в 47 играх, «минус 13»).
В гонке бомбардиров среди новичков Селебрини идет вторым, отставая от лидера – защитника «Монреаля» Лэйна Хатсона (39 очков в 48 играх, 3+36, «минус 12») – на 4 балла. Мичков с 34 очками в 47 играх идет третьим.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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