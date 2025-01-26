Ротенберг про 3 передачи Зыкова в игре с «Салаватом»: «Валя – питерский наш пацан, помогает СКА побеждать. Он может еще лучше сыграть»

Роман Ротенберг оценил игру Валентина Зыкова за СКА.

Нападающий сделал 3 передачи в матче против «Салавата Юлаева » (3:2).

– Валентин Зыков. Про него хотел спросить. Ассистентский хет-трик. Все-таки набрал кондиции уже после травмы? Насколько вы довольны его действиями?

– Вся команда – молодцы. Конечно, Валя помогает команде побеждать. Валя – питерский наш пацан. Только благодарность.

И работать дальше, улучшать. Может еще лучше сыграть. Завтра тренируемся, готовимся к следующей игре. Внес вклад в победу.

Личный вклад каждого и коллективный труд, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.