Ротенберг про 3 передачи Зыкова в игре с «Салаватом»: «Валя – питерский наш пацан, помогает СКА побеждать. Он может еще лучше сыграть»
Роман Ротенберг оценил игру Валентина Зыкова за СКА.
Нападающий сделал 3 передачи в матче против «Салавата Юлаева» (3:2).
– Валентин Зыков. Про него хотел спросить. Ассистентский хет-трик. Все-таки набрал кондиции уже после травмы? Насколько вы довольны его действиями?
– Вся команда – молодцы. Конечно, Валя помогает команде побеждать. Валя – питерский наш пацан. Только благодарность.
И работать дальше, улучшать. Может еще лучше сыграть. Завтра тренируемся, готовимся к следующей игре. Внес вклад в победу.
Личный вклад каждого и коллективный труд, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
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