Михайлов о травмах Никишина и Кузнецова: «Хоккей есть хоккей. Здесь может быть все – и эмоции, и грязная игра. Не думаю, что хоккеисты умышленно идут на такие приемы. В ином случае это подлецы»

Борис Михайлов высказался о травмах Александра Никишина и Евгения Кузнецова.

«Могу только сказать, что травма любого игрока, а тем более ведущего – потеря для команды. Это сказывается на всем, в том числе на рисунке игры. Можно лишь пожелать и Кузнецову , и Никишину скорейшего возвращения на лед.

С другой стороны, такие моменты показывают силу коллектива – способен ли он без лидеров показывать результат.

Что касается самих травм, хоккей есть хоккей. Здесь может быть все – и эмоции, и грязная игра где-то. Бесследно эти эпизоды не проходят.

Наказываются судьи за неправильные решения, хоккеисты – за грубые приемы. Но не думаю, что игрок, который идет на такие приемы, делает это умышленно. В ином случае это подлец в моем понимании», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов .